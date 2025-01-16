Військові КНДР візьмуть участь у травневому параді Москви, - ЗМІ
Військовослужбовці Північної Кореї, як стверджують російські джерела, можуть взяти участь у травневому параді до Дня перемоги у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням NHK.
За словами джерел, рішення щодо участі військових Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у параді до Дня перемоги вже нібито вирішена.
Загалом очікується участь десятків північнокорейських військовослужбовців.
Інші ж дипломатичні джерела NHK стверджують, що до музичного заходу у Москві наприкінці серпня також залучать північнокорейський військовий оркестр.
Видання додає, що у середу голова Міністерства оборони Росії Андрій Бєлоусов стверджував, що на парад до Дня перемоги були запрошені військові підрозділи з 19 "дружніх країн". Зокрема вже десятеро з них підтвердили свою участь.
Війська КНДР у Росії
Нещодавно до війни проти України були залучені північнокорейські військові. Як повідомляли різні джерела, у Росії перебували на той момент від 10 до 12 тисяч військових КНДР.
Північна Корея направила своїх солдатів для підтримки російських операцій, зокрема на фронті в районі Курської області. Військовослужбовці діють під виглядом російських військових, що свідчить про намагання Москви приховати реальну роль Пхеньяна у війні.
Нещодавно Сили оборони захопили у полон двох військових КНДР, яких пізніше доставили до Києва. Президент Володимир Зеленський показав відео спілкування з полоненими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.