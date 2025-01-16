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Військові КНДР візьмуть участь у травневому параді Москви, - ЗМІ

Четвер 16 січня 2025 15:04
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Військові КНДР візьмуть участь у травневому параді Москви, - ЗМІ Ілюстративне фото: військові КНДР візьмуть участь у травневому параді Москви (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Військовослужбовці Північної Кореї, як стверджують російські джерела, можуть взяти участь у травневому параді до Дня перемоги у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням NHK.

За словами джерел, рішення щодо участі військових Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у параді до Дня перемоги вже нібито вирішена.

Загалом очікується участь десятків північнокорейських військовослужбовців.

Інші ж дипломатичні джерела NHK стверджують, що до музичного заходу у Москві наприкінці серпня також залучать північнокорейський військовий оркестр.

Видання додає, що у середу голова Міністерства оборони Росії Андрій Бєлоусов стверджував, що на парад до Дня перемоги були запрошені військові підрозділи з 19 "дружніх країн". Зокрема вже десятеро з них підтвердили свою участь.

Війська КНДР у Росії

Нещодавно до війни проти України були залучені північнокорейські військові. Як повідомляли різні джерела, у Росії перебували на той момент від 10 до 12 тисяч військових КНДР.

Північна Корея направила своїх солдатів для підтримки російських операцій, зокрема на фронті в районі Курської області. Військовослужбовці діють під виглядом російських військових, що свідчить про намагання Москви приховати реальну роль Пхеньяна у війні.

Нещодавно Сили оборони захопили у полон двох військових КНДР, яких пізніше доставили до Києва. Президент Володимир Зеленський показав відео спілкування з полоненими.

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