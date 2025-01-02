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Військові КНДР понапивались у новорічну ніч, Росія бреше про їх втрати, - ГУР

Ілюстративне фото: в ГУР розповіли про ситуацію з військовими КНДР у Курській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни продовжують залучати підрозділи армії Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) до бойових дій у Курській області. У новорічну ніч північнокорейські бійці понапивались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як пише ГУР, бійці КНДР й надалі зазнають значних втрат серед особового складу. Для заміщення втрат та посилення позицій російські командири перекидають на передову нових північнокорейських військових. 31 грудня й 1 січня бійці КНДР переміщували на позиції у районі населених пунктів: 

  • Фанасіївка; 
  • Уланок; 
  • Черкаська Конопелька.  

Водночас командири нижчої ланки брешуть в донесеннях вищому командуванню щодо реальних втрат серед бійців КНДР
 
"Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно "обробляють" російсько-армійською пропагандою про “велике значення” участі армії КНДР у війні проти України. У новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до  бойових дій", - додає розвідка. 

Участь військ КНДР у війні проти України

Згідно з даними Південної Кореї, до Росії були відправлені близько 11 тисяч солдатів Північної Кореї. Частину з них після тренувань перекинули до Курської області. 

16 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські солдати вже почали брати участь у боях у Курській області Російської Федерації (РФ).  

Тим часом Пентагон не бачить значної ефективності в участі військовослужбовців КНДР у боях та заявив про суттєві втрати. 

Що дають Росії війська КНДР і чи є ефект на фронті, - читайте в нашому окремому матеріалі.

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