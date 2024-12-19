Військові КНДР в Курській області скаржаться на нестачу боєприпасів, - ГУР
В Курській області підрозділам КНДР не вистачає боєприпасів до РПГ. Перші запити про нестачу зброї з'явились у районі Руської Конопельки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
За даними ГУР, 17-18 грудня Росія продовжила використовувати північнокорейські війська у війні проти України. Зокрема, на території Курської області черговій партії солдатів армії КНДР росіяни видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5,45, 7,62 та 12,7 мм.
За допомогою автомобільного транспорту типу "водовоз" північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат та продовження активних бойових дій.
Нестача боєприпасів в солдатів КНДР
Однак, як дізнались співробітники ГУР, на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Пльохово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР вже скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.
Війська КНДР
Нагадаємо, за словами офіційних осіб США і Південної Кореї, понад 10 000 північнокорейських солдатів були відправлені на допомогу Росії у війні.
Зокрема днями український президент Володимир Зеленський повідомив, що до боїв у Курській області Росія почала залучати солдатів із КНДР.
Тим часом, за даними розвідки Південної Кореї, щонайменше 100 північнокорейських військових, дислокованих на Росії, загинули, а ще 1000 дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області.
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