Военные КНДР в Курской области жалуются на нехватку боеприпасов, - ГУР

В Курской области подразделениям КНДР не хватает боеприпасов к РПГ. Первые запросы о нехватке оружия появились в районе Русской Конопельки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

По данным ГУР, 17-18 декабря Россия продолжила использовать северокорейские войска в войне против Украины. В частности, на территории Курской области очередной партии солдат армии КНДР россияне выдали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибра 5,45, 7,62 и 12,7 мм.

С помощью автомобильного транспорта типа "водовоз" северокорейских штурмовиков доставили на позиции для замещения потерь и продолжения активных боевых действий.

Недостаток боеприпасов у солдат КНДР

Однако, как узнали сотрудники ГУР, на передовых позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово, Уланок Курской области подразделения армии КНДР уже жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам.