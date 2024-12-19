Военные КНДР в Курской области жалуются на нехватку боеприпасов, - ГУР
В Курской области подразделениям КНДР не хватает боеприпасов к РПГ. Первые запросы о нехватке оружия появились в районе Русской Конопельки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
По данным ГУР, 17-18 декабря Россия продолжила использовать северокорейские войска в войне против Украины. В частности, на территории Курской области очередной партии солдат армии КНДР россияне выдали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибра 5,45, 7,62 и 12,7 мм.
С помощью автомобильного транспорта типа "водовоз" северокорейских штурмовиков доставили на позиции для замещения потерь и продолжения активных боевых действий.
Недостаток боеприпасов у солдат КНДР
Однако, как узнали сотрудники ГУР, на передовых позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово, Уланок Курской области подразделения армии КНДР уже жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам.
Войска КНДР
Напомним, по словам официальных лиц США и Южной Кореи, более 10 000 северокорейских солдат были отправлены на помощь России в войне.
В частности на днях украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что к боям в Курской области Россия начала привлекать солдат из КНДР.
Между тем, по данным разведки Южной Кореи, по меньшей мере 100 северокорейских военных, дислоцированных на России, погибли, а еще 1000 получили ранения во время ожесточенных боев с украинскими войсками в Курской области.
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