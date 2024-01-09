Зброя сучасної війни. Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "Шабля"

Україна на державному рівні вперше законтрактувала дистанційно-керовані бойові модулі "Шабля" вітчизняного виробництва. Сили оборони вже використовують ці роботизовані турелі на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

"Технологічно посилюємо армію з Brave1 - держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "Шабля"", - йдеться у заяві чиновника у Telegram.

Він уточнив, що дана куленепробивна автоматизована система під кулемети допомагає бійцям дистанційно знищувати противника. Це також дозволяє зберегти життя та здоров'я самих військових під час виконання бойових задач.

"ШаБля - це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава", - зазначив міністр.

Глава Мінцифри додав, що задачею відомства є допомога у створенні інновації, аби вони "швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний звʼязок і цих інновацій більшало".

Федоров закликав громадян та організації, у яких є розробки, що можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатися до Brave1 (https://brave1.gov.ua/) та отримувати гранти.

Модуль "ШаБля"

Зазначимо, що бойовий модуль застосовують для ведення розвідки задля виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили ворога, боротьби з легкоброньованою технікою та вогневими позиціями противника.

Бойовий комплекс діє дистанційно за допомогою пульта управління. Це дозволяє вести бій на відстані і зберігати життя захисників.

Дистанційно-керований бойовий модуль "Шабля" створений компанією Global Dynamics зі Львова. Турель призначена для ведення бою з різного озброєння: 7,62-мм або 12,7 мм кулемет, 40 мм гранатомет.

Крім того, ця автоматична турель оснащена тепловізором та дальноміром, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 2 кілометрів.

У серпні 2023-го цей перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля" Міністерство оборони допустило до експлуатації. А показували відео роботи цієї роботизованої турелі військові ЗСУ ще минулої весни.