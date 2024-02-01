Військові у Донецькій області отримали від "Метінвесту" системи РЕБ

Підрозділи військової частини 3719, які виконують бойові завдання на території Донецької області, отримали партію з 25 систем РЕБ для захисту техніки і піхоти. Передала допомогу компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Купольні засоби РЕБ - техніка, яка допомагає військовим "ховатися" від ворожих дронів.

У "Метінвесті" обіцяють: співпраця буде продовжуватися до повної перемоги України, а кількість допомоги військовим зростатиме.

"Ми системно допомагаємо багатьом військовим частинам, шукаємо і привозимо техніку, яка потрібна, і оперативно реагуємо на запити від бійців. У цьому році будемо передавати більше техніки, та ще більше дронів. Це те, що маємо робити ми всі для пришвидшення нашої перемоги", - говорить керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні вже 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн - допомога бійцям в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Це робить компанію найбільшим приватним донором ЗСУ.

За час війни компанія налагодила технологію виробництва спецсталі для бронепластин, передала бійцям понад 330 спеціальних мобільних укриттів-"криївок", та налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання.

Зокрема, оборонці отримали понад 1500 дронів, 1700 тепловізорів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, та понад 520 автівок різного призначення.

Загальна сума, яку направив Рінат Ахметов на допомогу, перевищила 6,7 млрд грн.