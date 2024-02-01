ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові у Донецькій області отримали від "Метінвесту" системи РЕБ

Четвер 01 лютого 2024 14:12
UA EN RU
Військові у Донецькій області отримали від "Метінвесту" системи РЕБ Фото: військові у Донецькій області отримали від "Метінвесту" системи РЕБ (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Підрозділи військової частини 3719, які виконують бойові завдання на території Донецької області, отримали партію з 25 систем РЕБ для захисту техніки і піхоти. Передала допомогу компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Купольні засоби РЕБ - техніка, яка допомагає військовим "ховатися" від ворожих дронів.

У "Метінвесті" обіцяють: співпраця буде продовжуватися до повної перемоги України, а кількість допомоги військовим зростатиме.

"Ми системно допомагаємо багатьом військовим частинам, шукаємо і привозимо техніку, яка потрібна, і оперативно реагуємо на запити від бійців. У цьому році будемо передавати більше техніки, та ще більше дронів. Це те, що маємо робити ми всі для пришвидшення нашої перемоги", - говорить керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні вже 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн - допомога бійцям в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Це робить компанію найбільшим приватним донором ЗСУ.

За час війни компанія налагодила технологію виробництва спецсталі для бронепластин, передала бійцям понад 330 спеціальних мобільних укриттів-"криївок", та налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання.

Зокрема, оборонці отримали понад 1500 дронів, 1700 тепловізорів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, та понад 520 автівок різного призначення.

Загальна сума, яку направив Рінат Ахметов на допомогу, перевищила 6,7 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Донецька область
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії