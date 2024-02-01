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Военные в Донецкой области получили от "Метинвеста" системы РЭБ

Четверг 01 февраля 2024 14:12
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Военные в Донецкой области получили от "Метинвеста" системы РЭБ Фото: военные в Донецкой области получили от "Метинвеста" системы РЭБ (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Подразделения воинской части 3719, выполняющие боевые задания на территории Донецкой области, получили партию из 25 систем РЭБ для защиты техники и пехоты. Передала помощь компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Купольные средства РЭБ –-ьтехника, помогающая военным "спрятаться" от вражеских дронов.

В "Метинвесте" обещают: сотрудничество будет продолжаться до полной победы Украины, а количество помощи военным будет расти.

"Мы системно помогаем многим воинским частям, ищем и привозим необходимую технику и оперативно реагируем на запросы от бойцов. В этом году будем передавать больше техники, и еще больше дронов. Это то, что мы должны делать все для ускорения нашей победы", - говорит руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь Украине уже 4,8 млрд. грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн - помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Это делает компанию крупнейшим частным донором ВСУ.

За время войны компания наладила технологию производства спецстали для бронепластин, передала бойцам более 330 специальных мобильных укрытий-"крыевок" и наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования.

В частности, защитники получили более 1500 дронов, 1700 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования и более 520 автомобилей разного назначения.

Общая сумма, направленная Ринатом Ахметовым на помощь, превысила 6,7 млрд грн.

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Метинвест Донецкая область
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