Військові бригади "Едельвейс" показали момент збиття ворожого гвинтокрила

Українські військові на сході показали момент збиття російського гвинтокрила.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду "Едельвейс".
"Завдяки пильності та професіоналізму наших протиповітряних підрозділів він негайно був збитий", - повідомили в бригаді.
Крім того, "Едельвейси" повідомили, що для евакуації підбитого росіянина прибув ще один "смертник" на гвинтокрилі, який також в результаті був пошкоджений, проте пілот встиг втекти, так і залишивши свого "побратима".
Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомив, що українські військові збили російський вертоліт.
Раніше ми також писали, що прикордонники "приземлили" черговий російський дрон у Луганській області.
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