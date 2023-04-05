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Військові бригади "Едельвейс" показали момент збиття ворожого гвинтокрила

Фото: військові бригади "Едельвейс" показали момент збиття ворожого гвинтокрила (wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові на сході показали момент збиття російського гвинтокрила.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду "Едельвейс".

"Завдяки пильності та професіоналізму наших протиповітряних підрозділів він негайно був збитий", - повідомили в бригаді.

Крім того, "Едельвейси" повідомили, що для евакуації підбитого росіянина прибув ще один "смертник" на гвинтокрилі, який також в результаті був пошкоджений, проте пілот встиг втекти, так і залишивши свого "побратима".

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомив, що українські військові збили російський вертоліт.

Раніше ми також писали, що прикордонники "приземлили" черговий російський дрон у Луганській області.

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