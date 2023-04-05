RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные бригады "Эдельвейс" показали момент сбития вражеского вертолета

Фото: военные бригады "Эдельвейс" показали момент сбития вражеского вертолета (wikipedia.org)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные на востоке показали момент сбития российского вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на 10 отдельную горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс".

"Благодаря внимательности и профессионализму наших противовоздушных подразделений он немедленно был сбит", - сообщили в бригаде.

Кроме того, "Эдельвейсы" сообщили, что для эвакуации подбитого россиянина прибыл еще один "смертник" на вертолете, который также в результате был поврежден, однако пилот успел сбежать, так и оставив своего "побратима".

Напомним, сегодня Генштаб сообщил, что украинские военные сбили российский вертолет.

Ранее мы также писали, что пограничники приземлили очередной российский дрон в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины