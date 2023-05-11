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Військові бригади "Едельвейс" показали, як взяли в полон російського окупанта (відео)

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Україна, Четвер 11 травня 2023 22:50
Військові бригади "Едельвейс" показали, як взяли в полон російського окупанта (відео) Фото: військові бригади "Едельвейс" показали, як взяли в полон російського окупанта (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" оприлюднили відео зі здачею у полон російського окупанта, якого, за його словами, "кинули" терористи ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

"Зі всіх джерел інформації ви кожного дня чуєте про певні "події" які скоро будуть відбуватись. Ми також неодноразово говорили про "сюрпризи" поблизу Бахмута. Отож. До вашої уваги анонс", - йдеться в дописі під відео.

На відео показано, як окупант наближається до українських позицій, вигукуючи "Не стріляйте!". Потім він починає скаржитися на те, що його нібито кинули терористи з ПВК "Вагнера", додаючи, що його "закинули сюди тільки вчора".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Бахмуті воїни роти ударних БПЛА "Ахіллес" 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон окупанта завдяки ударному дрону.

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