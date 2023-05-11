ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные бригады "Эдельвейс" показали, как взяли в плен российского оккупанта (видео)

Новина українською →
Украина, Четверг 11 мая 2023 22:50
Военные бригады "Эдельвейс" показали, как взяли в плен российского оккупанта (видео) Фото: военные бригады "Эдельвейс" показали, как взяли в плен российского оккупанта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" обнародовали видео со сдачей в плен российского оккупанта, которого, по его словам, "кинули" террористы ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

"Из всех источников информации вы каждый день слышите об определенных "событиях", которые скоро будут происходить. Мы также неоднократно говорили о "сюрпризах" возле Бахмута. Так что вашему вниманию анонс", - говорится в сообщении под видео.

На видео показано, как оккупант приближается к украинским позициям, выкрикивая "Не стреляйте!". Затем он начинает жаловаться на то, что его якобы бросили террористы из ЧВК "Вагнера", добавляя, что его "забросили сюда только вчера".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Бахмуте воины роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен оккупанта благодаря ударному дрону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи