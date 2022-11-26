Військові атакували окупантів на острові Зміїний з САУ Caesar на баржах, - NYT

Українські військові обстрілювали окупантів на острові Зміїний з артилерії Caesar. Установки розміщували на баржах, які відбуксирували на 10 кілометрів від берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Військові розмістили Caesar на баржі та відбуксирували їх на 10 кілометрів, аби вже звідти атакувати позиції росіян на острові. Він знаходився за 50 кілометрів від позицій ЗСУ.

За даними видання, для обстрілу російських позицій на острові Зміїний, українські війська встановили самохідні артилерійські установки Caesar з 40-кілометровим радіусом дії.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, а пізніше наші бійці встановили на острові український прапор.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що САУ "Богдана" допомагала звільняти острів Зміїний.

Пізніше Україна проводила дослідження та розмінування Зміїного. ЗСУ показали, що залишили після себе російські окупанти на острові.

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