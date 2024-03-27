ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові аналітики про російську ракету "Циркон": бойову задачу не виконує

Київ, Середа 27 березня 2024 12:43
UA EN RU
Військові аналітики про російську ракету "Циркон": бойову задачу не виконує Фото: аналітики вважають, що ракета "Циркон" не виконує бойову задачу (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ракета "Циркон", яку окупанти випустили по Києву 25 березня, не виконує бойових задач. Вона летить не туди, куди встановлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрія Кульчицького у коментарі "Суспільному".

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" - все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти", - сказав він.

За словами експерта, "Циркон" летить "не туди, куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована". Кульчицький додав, що українська протиповітряна оборона здатна збивати такі ракети. Як він зазначив, на одному з уламків враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою ППО Patriot.

Аналітик зазначив, що бойова частина "Циркону" містить близько 40 кг вибухівки, поки невідомо, що це за речовина. Але бойова частина менша, ніж у ракет X-101 та X-22.

Що цьому передувало

Нагадаємо, "Циркон" - російська гіперзвукова протикорабельна ракета, яка була створена для заміни важкої протикорабельної ракети П-700, розробленої у 70-80 роках минулого століття.

Ракета може запускатися як з кораблів, так і з наземного комплексу "Бастіон". Також не виключена можливість запуску "Циркону" з підземного ракетного комплексу берегового базування "Об'єкт-100" в Криму.

Як відомо, окупанти могли вже двічі атакувати Україну "Цирконами", зокрема 7 лютого та 25 березня. Після останньої атаки експерти змогли зібрати більшу кількість уламків та краще дослідити ракету.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України Ракети
NEWS
Військові аналітики про російську ракету "Циркон": бойову задачу не виконує
Військові аналітики про російську ракету "Циркон": бойову задачу не виконує
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи