Военные аналитики о российской ракете "Циркон": боевую задачу не выполняет

Российская ракета "Циркон", которую оккупанты выпустили по Киеву 25 марта, не выполняет боевых задач. Она летит не туда, куда установлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрея Кульчицкого в комментарии "Суспільному".

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" - все это слова, а на самом деле до боевого применения ракете еще идти и идти", - сказал он.

По словам эксперта, "Циркон" летит "не туда, куда следует, выполняет не ту работу, для которой приспособлена". Кульчицкий добавил, что украинская противовоздушная оборона способна сбивать такие ракеты. Как он отметил, на одном из обломков пораженной 25 марта ракеты отчетливо видно, что она была сбита системой ПВО Patriot.

Аналитик отметил, что боевая часть "Циркона" содержит около 40 кг взрывчатки, пока неизвестно, что это за вещество. Но боевая часть меньше, чем у ракет X-101 и X-22.