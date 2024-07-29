Військові з 28 бригади отримали від "Української команди" партію літаків-камікадзе

"Українська команда" передала 28 механізованій бригаді партію літаків-камікадзе, ретранслятор та катапульту до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу "Українська команда".

"Українська команда" передала 28 славетній механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу чергову партію літаків-камікадзе, ретранслятор та катапульту до них. Ці літаки вже завтра полетять на голови росіян", – йдеться у повідомленні.

У волонтерському штабі нагадали, що 28 бригада продовжує традиції вояків УНР.

"Наприкінці десятих років ХХ століття бійці Української Народної Республіки здійснили перший зимовий похід по тилах більшовиків та денікінців. За весь похід було пройдено 2500 кілометрів, проведено понад 50 успішних боїв. Сьогодні нащадки славних лицарів Зимового походу – бійці 28 бригади, продовжують славні традиції вояків УНР. З початку широкомасштабного вторгнення вони били ворога на Одещині, визволяли правобережжя Херсонщини. Зараз – воюють на Донбасі", – зазначає "Українська команда".

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний подякував бійцям 28 бригади, які понад 2 роки боронять Україну на найгарячішому напрямку на Донбасі.

"Хочу подякувати нашим хлопцям, нашим героям, які вже більше двох років боронять нашу державу на найгарячішому напрямку на Донбасі. Друзі, ми обовʼязково переможемо. Слава Україні! І смерть ворогам!", – зазначив Палатний.