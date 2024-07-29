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Военные из 28 бригады получили от "Украинской команды" партию самолетов-камикадзе

Понедельник 29 июля 2024 18:35
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Военные из 28 бригады получили от "Украинской команды" партию самолетов-камикадзе Фото: военные из 28 бригады получили от "Украинской команды" партию самолетов-камикадзе (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" передала 28 механизированной бригаде партию самолетов-камикадзе, ретранслятор и катапульту к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба "Украинская команда".

"Украинская команда" передала 28 знаменитой механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода очередную партию самолетов-камикадзе, ретранслятор и катапульту к ним. Эти самолеты уже завтра улетят на головы россиян", – говорится в сообщении.

В волонтерском штабе напомнили, что 28 бригада продолжает традиции воинов УНР.

"В конце десятых годов ХХ века бойцы Украинской Народной Республики совершили первый зимний поход по тылам большевиков и деникинцев. За весь поход было пройдено 2500 километров, проведено более 50 успешных боев. Сегодня потомки славных рыцарей Зимнего похода - бойцы .С начала широкомасштабного вторжения они били врага на Одесщине, освобождали правобережье Херсонщины. Сейчас воюют на Донбассе.

Военные из 28 бригады получили от &quot;Украинской команды&quot; партию самолетов-камикадзе

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил бойцов 28 бригады, более 2 лет защищающих Украину на самом горячем направлении на Донбассе.

"Хочу поблагодарить наших ребят, наших героев, которые уже более двух лет защищают наше государство на самом горячем направлении на Донбассе. Друзья, мы обязательно победим. Слава Украине! И смерть врагам!", - отметил Палатный.

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