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Військові за 2 місяці подали в застосунку "Армія+" 10 тисяч рапортів, - Міноборони

Вівторок 15 жовтня 2024 19:11
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Військові за 2 місяці подали в застосунку "Армія+" 10 тисяч рапортів, - Міноборони Фото: Катерина Чорногоренко (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Наталія Кава

Військові подали понад 10 000 електронних рапортів у застосунку "Армія+". Це кількість рапортів з 8 серпня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"Кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200. І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться та створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових", - розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, близько 1 000 військових частин впровадили застосунок. Наразі вже близько 4 000 електронних рапортів вже опрацьовані в системі електронного документообігу. Вони отримали погодження чи були відхилені із зазначенням причини.

За даними Міноборони, кожен четвертий рапорт, який було опрацьовано через "Армія+", належить десантно-штурмовим військам, які є лідерами у цьому процесі.

У "Армія+" вже є 11 видів рапортів, які розбиті на чотири категорії - на відпустку, видача направлення, направлення та на допомогу. Найближчим часом у застосунку з’являться додаткові рапорти.

Раніше РБК-Україна писало про те, що на початку місяця в "Армія+" з’явилося важливе оновлення для захисників - відтепер вони зможуть редагувати дані, які раніше не відображалися у застосунку.

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