Військове відомство Росії потряс найгучніший скандал за 10 років, - британська розвідка

Слідчий комітет Росії затримав на два місяці заступника Міністра оборони Тимура Іванова. Його розкішний спосіб життя погано поєднується із закликом Путіна створити "еліту" з учасників війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Іванову пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого частиною 6 статті 290 КК РФ, а саме в отриманні хабара у великому розмірі. Деякі правопорушення, передбачені статтею 290, караються позбавленням волі на строк до 15 років.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що Володимира Путіна поінформовано про арешт. Іванов заперечує будь-які правопорушення. Поінформовано також міністра оборони Сергія Шойгу. Іванов був віце-прем'єром уряду Московської області у 2012 році, коли Шойгу був губернатором Московської області. Тому цілком імовірно, що він має давні зв'язки з Шойгу, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Іванов був призначений заступником міністра оборони у 2016 році та, як повідомляється, відіграв важливу роль у проектах реконструкції Маріуполя. У декларації про доходи за 2018 рік нібито зазначено, що Іванову належало 22 автомобілі.

"Повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова погано поєднуються із закликом Путіна в лютому в його зверненні до нації створити нову національну еліту, що складається з героїв "спеціальної військової операції". Справа Іванова - найсерйозніший скандал, який торкнувся Міноборони відтоді, як у листопаді 2012 року було відправлено у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова", - зазначають у Міноборони Британії.