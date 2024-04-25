Військове відомство Росії потряс найгучніший скандал за 10 років, - британська розвідка
Слідчий комітет Росії затримав на два місяці заступника Міністра оборони Тимура Іванова. Його розкішний спосіб життя погано поєднується із закликом Путіна створити "еліту" з учасників війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, Іванову пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого частиною 6 статті 290 КК РФ, а саме в отриманні хабара у великому розмірі. Деякі правопорушення, передбачені статтею 290, караються позбавленням волі на строк до 15 років.
Прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що Володимира Путіна поінформовано про арешт. Іванов заперечує будь-які правопорушення. Поінформовано також міністра оборони Сергія Шойгу. Іванов був віце-прем'єром уряду Московської області у 2012 році, коли Шойгу був губернатором Московської області. Тому цілком імовірно, що він має давні зв'язки з Шойгу, йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, Іванов був призначений заступником міністра оборони у 2016 році та, як повідомляється, відіграв важливу роль у проектах реконструкції Маріуполя. У декларації про доходи за 2018 рік нібито зазначено, що Іванову належало 22 автомобілі.
"Повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова погано поєднуються із закликом Путіна в лютому в його зверненні до нації створити нову національну еліту, що складається з героїв "спеціальної військової операції". Справа Іванова - найсерйозніший скандал, який торкнувся Міноборони відтоді, як у листопаді 2012 року було відправлено у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова", - зазначають у Міноборони Британії.
Скандал у Москві
Журнал Forbes назвав Іванова одним із найбагатших людей у російських силових структурах, Іванов відповідав за управління нерухомістю, житлове будівництво, будівництво та іпотеку в міністерстві оборони, витрати якого різко зросли з початку війни проти України.
Слідчі заарештували всі банківські рахунки та майно Іванова та його сім'ї. У справі про хабарництво, порушене проти Іванова, заарештовано вже троє людей. Який розширюється скандал став найсильнішим ударом по міністерству з початку війни .
Іванов був близьким союзником міністра оборони Сергія Шойгу, який ризикує постраждати від скандалу. Деякі аналітики розглядають цю справу як спробу послабити Шойгу та ознаку напруженості та суперництва в еліті, оскільки Путін готується назвати новий уряд наступного місяця.