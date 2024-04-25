Военное ведомство России потряс самый громкий скандал за 10 лет, - британская разведка

Следственный комитет России задержал на два месяца заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его роскошный образ жизни плохо сочетается с призывом Путина создать "элиту" из участников войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, а именно в получении взятки в крупном размере. Некоторые правонарушения, предусмотренные статьей 290, наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован об аресте. Иванов отрицает какие-либо правонарушения. Проинформирован также министр обороны Сергей Шойгу. Иванов был вице-премьером правительства Московской области в 2012 году, когда Шойгу был губернатором Московской области. Поэтому вполне вероятно, что у него давние связи с Шойгу, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Иванов был назначен заместителем министра обороны в 2016 году и, как сообщается, сыграл важную роль в проектах реконструкции Мариуполя. В декларации о доходах за 2018 год якобы указано, что Иванову принадлежало 22 автомобиля.

"Сообщения о роскошном образе жизни Иванова плохо сочетаются с призывом Путина в феврале в его обращении к нации создать новую национальную элиту, состоящую из героев "специальной военной операции". Дело Иванова - самый серьезный скандал, затронувший Минобороны с тех пор, как в ноябре 2012 года был отправлен в отставку министр обороны Анатолий Сердюков", - отмечают в Минобороны Британии.