Военное ведомство России потряс самый громкий скандал за 10 лет, - британская разведка
Следственный комитет России задержал на два месяца заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его роскошный образ жизни плохо сочетается с призывом Путина создать "элиту" из участников войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, а именно в получении взятки в крупном размере. Некоторые правонарушения, предусмотренные статьей 290, наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован об аресте. Иванов отрицает какие-либо правонарушения. Проинформирован также министр обороны Сергей Шойгу. Иванов был вице-премьером правительства Московской области в 2012 году, когда Шойгу был губернатором Московской области. Поэтому вполне вероятно, что у него давние связи с Шойгу, говорится в сообщении.
По данным британской разведки, Иванов был назначен заместителем министра обороны в 2016 году и, как сообщается, сыграл важную роль в проектах реконструкции Мариуполя. В декларации о доходах за 2018 год якобы указано, что Иванову принадлежало 22 автомобиля.
"Сообщения о роскошном образе жизни Иванова плохо сочетаются с призывом Путина в феврале в его обращении к нации создать новую национальную элиту, состоящую из героев "специальной военной операции". Дело Иванова - самый серьезный скандал, затронувший Минобороны с тех пор, как в ноябре 2012 года был отправлен в отставку министр обороны Анатолий Сердюков", - отмечают в Минобороны Британии.
Скандал в Москве
Журнал Forbes назвал Иванова одним из самых богатых людей в российских силовых структурах, Иванов отвечал за управление недвижимостью, жилищное строительство, строительство и ипотеку в министерстве обороны, расходы которого резко возросли с начала войны против Украины.
Следователи арестовали все банковские счета и имущество Иванова и его семьи. По делу о взяточничестве, возбужденному против Иванова, арестованы уже три человека. Расширяющийся скандал стал самым сильным ударом по министерству с начала войны.
Иванов был близким союзником министра обороны Сергея Шойгу, который рискует пострадать от скандала. Некоторые аналитики рассматривают это дело как попытку ослабить Шойгу и признак напряженности и соперничества в элите, поскольку Путин готовится назвать новое правительство в следующем месяце.