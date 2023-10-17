Військове керівництво РФ намагається приховувати провали на фронті, - ISW

У Росії громадськість продовжує скаржитися на приховування інформації про військові провали на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Так, низка російських блогерів розкритикували неназваного соратника російського генерал-лейтенанта Андрія Сичового, який, як повідомляється, нещодавно був звільнений з командної посади за військові невдачі під Бахмутом, за те, що у вересні 2023 року російські війська (імовірно, в районі Бахмута) понесли у 1500 осіб.

Також повідомляється, що російським ЗМІ та воєнкарам заборонено публікувати негативну інформацію про бойові дії в Україні. За даними експертів ISW, у російських медіа публікується лише 10-20 відсотків від усієї інформації, решту приховують від громадськості з різних причин.

Ключові висновки ISW:

Росія, ймовірно, розгорнула щонайменше дві бригади Центрального військового округу для посилення наступальних операцій на Авдіївському напрямку.

Українські війська 16 жовтня продовжили наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області.

Нова російська процедура, яка обмежує кількість прикордонних контрольно-пропускних пунктів, які українці можуть використовувати для в'їзду до Росії з третіх країн, набула чинності 16 жовтня.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також у районі Авдіївки та на окремих ділянках просунулися вперед.

Нагадаємо, раніше командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що наступ росіян на Куп'янському напрямі відновився . Окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскол.