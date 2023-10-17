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Військове керівництво РФ намагається приховувати провали на фронті, - ISW

Вівторок 17 жовтня 2023 02:46
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Військове керівництво РФ намагається приховувати провали на фронті, - ISW Фото: військове керівництво РФ намагається приховувати провали на фронті (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Росії громадськість продовжує скаржитися на приховування інформації про військові провали на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Так, низка російських блогерів розкритикували неназваного соратника російського генерал-лейтенанта Андрія Сичового, який, як повідомляється, нещодавно був звільнений з командної посади за військові невдачі під Бахмутом, за те, що у вересні 2023 року російські війська (імовірно, в районі Бахмута) понесли у 1500 осіб.

Також повідомляється, що російським ЗМІ та воєнкарам заборонено публікувати негативну інформацію про бойові дії в Україні. За даними експертів ISW, у російських медіа публікується лише 10-20 відсотків від усієї інформації, решту приховують від громадськості з різних причин.

Ключові висновки ISW:

  • Росія, ймовірно, розгорнула щонайменше дві бригади Центрального військового округу для посилення наступальних операцій на Авдіївському напрямку.
  • Українські війська 16 жовтня продовжили наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області.
  • Нова російська процедура, яка обмежує кількість прикордонних контрольно-пропускних пунктів, які українці можуть використовувати для в'їзду до Росії з третіх країн, набула чинності 16 жовтня.
  • Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також у районі Авдіївки та на окремих ділянках просунулися вперед.

Нагадаємо, раніше командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що наступ росіян на Куп'янському напрямі відновився . Окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскол.

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