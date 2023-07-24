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Військова техніка та навчання солдатів. Литва схвалила довгостроковий план підтримки України

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литва схвалила довгостроковий план військової підтримки України. Він розрахований на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.

"Надання підтримки ЗСУ було і залишається одним із пріоритетних напрямів. Планується, що кошти, повернуті Литві в рамках Європейського фонду миру (EPF) за надану Україні підтримку, буде повернуто в оборонний сектор, що дасть змогу не сповільнювати розвиток національного потенціалу і перенаправити ці кошти на подальшу підтримку ЗСУ", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Найближчим часом обсяг підтримки, що надається Міністерством національної оборони Литви Збройним силам України, сягне пів мільярда євро, починаючи від озброєння і техніки і закінчуючи навчанням, лікуванням і реабілітацією військовослужбовців.

План підтримки українських Збройних сил на період 2024-2026 років становитиме близько 200 млн євро. Основними напрямками підтримки є закупівля летального і нелетального спорядження, військова освіта і підготовка, фінансові внески до фондів допомоги, ремонт військової техніки в Литві та навчання персоналу.

Підтримка України з боку Литви

Литва підтримує Україну від початку повномасштабної війни з Росією. Вільнюс надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти держави-агресора та підтримує прагнення України вступити до НАТО.

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Литва закликала країни-союзники створити коаліцію з розмінування України.

Крім того, у липні Литва надасть Україні військову допомогу та зброю на 24 млн євро.

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