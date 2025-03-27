Військова революція в КНДР: дрони-камікадзе зі штучним інтелектом і аналог AWAX

КНДР представила передові військові технології: дрони-камікадзе з технологією штучного інтелекту (ШІ) і новий літак раннього попередження. Це змінює стратегічну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство KCNA .

Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями дронів-камікадзе і заявив, що "сфера безпілотного устаткування і штучного інтелекту повинна стати першочерговою і розвиватися при модернізації збройних сил".

Північна Корея, яка володіє ядерною зброєю, також уперше офіційно представила літак дальнього радіолокаційного виявлення, який може вдосконалити її застарілі системи протиповітряної оборони.

Раніше аналітики, використовуючи комерційні супутникові знімки, повідомляли, що Північна Корея переобладнала російський вантажний літак Іл-76 для використання в якості літака раннього попередження.

За даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, опублікованими у вересні, такий літак допоможе доповнити наявні наземні радіолокаційні системи КНДР, можливості яких іноді обмежені гірським рельєфом півострова.

Військові Південної Кореї заявили, що експлуатаційні можливості літака поки не зрозумілі, але його зовнішній вигляд вказує на те, що він "великий і важкий і, ймовірно, вразливий для перехоплення".

Розвідка і ППО

Кім Чен Ин окремо оглянув нещодавно розроблене обладнання для розвідки, збору розвідувальної інформації, радіоелектронного придушення і систем нападу, повідомило KCNA.

На фотографіях видно, як безпілотний літальний апарат з фіксованим крилом наводиться на ціль у формі танка, а потім вибухає.

Кім був помічений біля безпілотного літака-розвідника, що нагадує американський висотний літак-розвідник RQ-4 Global Hawk, припаркованого на злітній смузі.

Росія поставила Північній Кореї зенітні ракети і невказане обладнання ППО в обмін на відправлення військ Пхеньяна для допомоги у війні проти України.

Передбачається, що північнокорейські війська, які брали участь у війні Росії проти України, брали участь у бойових діях з використанням безпілотників, отримавши цінний бойовий досвід.