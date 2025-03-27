Военная революция в КНДР: дроны-камикадзе с искусственным интеллектом и аналог AWAX

КНДР представила передовые военные технологии: дроны-камикадзе с технологией искусственного интеллекта (ИИ) и новый самолет раннего предупреждения. Это изменяет стратегическую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA .

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями дронов-камикадзе и заявил, что "сфера беспилотного оборудования и искусственного интеллекта должна стать первоочередной и развиваться при модернизации вооруженных сил".

Обладающая ядерным оружием Северная Корея также впервые официально представила самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который может усовершенствовать ее устаревшие системы противовоздушной обороны.

Ранее аналитики, используя коммерческие спутниковые снимки, сообщали, что Северная Корея переоборудовала российский грузовой самолет Ил-76 для использования в качестве самолета раннего предупреждения.

По данным лондонского Международного института стратегических исследований, опубликованным в сентябре, такой самолет поможет дополнить существующие наземные радиолокационные системы КНДР, возможности которых иногда ограничены горным рельефом полуострова.

Военные Южной Кореи заявили, что эксплуатационные возможности самолета пока не ясны, но его внешний вид указывает на то, что он "большой и тяжелый и, вероятно, уязвим для перехвата".

Разведка и ПВО

Ким Чен Ын отдельно осмотрел недавно разработанное оборудование для разведки, сбора разведывательной информации, радиоэлектронного подавления и систем нападения, сообщило KCNA.

На фотографиях видно, как беспилотный летательный аппарат с фиксированным крылом наводится на цель в форме танка, а затем взрывается.

Ким был замечен у беспилотного самолета-разведчика, напоминающего американский высотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk, припаркованного на взлетной полосе.

Россия поставила Северной Корее зенитные ракеты и неуказанное оборудование ПВО в обмен на отправку войск Пхеньяна для помощи в войне против Украины.

Предполагается, что северокорейские войска, участвовавшие в войне России против Украины, участвовали в боевых действиях с использованием беспилотников, получив ценный боевой опыт.