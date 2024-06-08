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Військова присутність РФ в Африці загрожує Європі та південному флангу НАТО, - ISW

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зростаюча військова присутність РФ в Африці дозволяє Москві використовувати свої обмежені ресурси для загрози південному флангу НАТО, а також послаблення впливу Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, мова йде про російську військово-морську базу в Лівії. На думку аналітиків, база допоможе підтримувати російську активність у Середземному морі, а також потенційно розміщувати постійні сили РФ, які можуть загрожувати критичній інфраструктурі НАТО ударами крилатих ракет великої дальності з моря.

Крім того, окупація Росією американської бази безпілотників на півночі Нігеру створить можливість для Росії загрожувати операціям НАТО в Середземному морі за допомогою версій ударного ударного БпЛА Shahed-136, що серійно випускається.

 

 

Державний переворот у Нігері

Наприкінці липня 2023 року охорона президента Нігера здійснила держпереворот. Главу держави Мохаммеда Базума було взято в заручники, а в країні оголосили про повалення влади. Після того керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані оголосив себе новим головою Нігеру.

Низка африканських країн була готова надати своїх військових для вторгнення в Нігер з метою припинити держпереворот.

У той же час хунта Нігера звинуватила Францію в тому, що та розмістила війська в деяких країнах Західної Африки з метою військової інтервенції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія хоче придбати уранові активи в Нігері, які належать французькій компанії Orano SA.

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