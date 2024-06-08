Військова присутність РФ в Африці загрожує Європі та південному флангу НАТО, - ISW

Державний переворот у Нігері

Наприкінці липня 2023 року охорона президента Нігера здійснила держпереворот. Главу держави Мохаммеда Базума було взято в заручники, а в країні оголосили про повалення влади. Після того керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані оголосив себе новим головою Нігеру.



Низка африканських країн була готова надати своїх військових для вторгнення в Нігер з метою припинити держпереворот.

У той же час хунта Нігера звинуватила Францію в тому, що та розмістила війська в деяких країнах Західної Африки з метою військової інтервенції.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія хоче придбати уранові активи в Нігері, які належать французькій компанії Orano SA.

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