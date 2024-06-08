Военное присутствие РФ в Африке угрожает Европе и южному флангу НАТО, - ISW

Государственный переворот в Нигере

В конце июля 2023 года охрана президента Нигера совершила госпереворот. Глава государства Мохаммед Базума был взят в заложники, а в стране объявили о свержении власти. После руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани объявил себя новым главой Нигера.



Ряд африканских стран были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.

В то же время хунта Нигера обвинила Францию в том, что та разместила войска в некоторых странах Западной Африки с целью "военной интервенции".



Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия хочет приобрести урановые активы в Нигере, которые принадлежат французской компании Orano SA.

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