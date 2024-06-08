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Военное присутствие РФ в Африке угрожает Европе и южному флангу НАТО, - ISW

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Растущее военное присутствие РФ в Африке позволяет Москве использовать свои ограниченные ресурсы для угрозы южному флангу НАТО, а также ослаблению влияния Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В частности, речь идет о российской военно-морской базе в Ливии. По мнению аналитиков, база поможет поддерживать российскую активность в Средиземном море, а также потенциально размещать постоянные силы РФ, которые способны угрожать критической инфраструктуре НАТО ударами крылатых ракет большой дальности с моря.

Кроме того, оккупация Россией американской базы беспилотников на севере Нигера создаст возможность для России угрожать операциям НАТО в Средиземном море с помощью версий серийно выпускаемого ударного БпЛА Shahed-136.

 

 

Государственный переворот в Нигере

В конце июля 2023 года охрана президента Нигера совершила госпереворот. Глава государства Мохаммед Базума был взят в заложники, а в стране объявили о свержении власти. После руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани объявил себя новым главой Нигера.

Ряд африканских стран были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.

В то же время хунта Нигера обвинила Францию в том, что та разместила войска в некоторых странах Западной Африки с целью "военной интервенции".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия хочет приобрести урановые активы в Нигере, которые принадлежат французской компании Orano SA.

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