Військова поліція в Україні: що це, коли та як запрацює

На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт про Військову поліцію. Наразі документ отримав висновок комітету ВРУ з правоохоронної діяльності.
РБК-Україна розповідає, що таке Військова поліція та як може працювати це формування.
Військова поліція - це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки та оборони, призначенням якого є забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту.
Загалом діяльність Військової поліції спрямовує та координує Кабмін, проте під час дії воєнного стану ці обов'язки виконує Головнокомандувач ЗСУ.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що він має на меті посилити військову дисципліну, бойову та мобілізаційну готовність ЗСУ та інших військових формувань України.
При цьому закон гарантує реагування на загрози територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, національній безпеці та обороні, сприяння розслідування і розкриття військових кримінальних правопорушень і захисту прав військовослужбовців.
Військова поліція може:
Крім того, будуть також створені оперативні підрозділи Військової поліції. Вони будуть здійснювати оперативнорозшукову діяльність, а також проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії.
У випадках, передбачених Законом "Про Національну поліцію", представник Військової поліції може застосовувати вогнепальну зброю.
Склад Військової поліції комплектують з чисельності ЗСУ. Ці формування не можуть перевищувати 1,5% чисельності Збройних Сил.
Центральний орган управління Військової поліції та територіальні органи управління Військової поліції можуть комплектуватися державними службовцями та працівниками.
Однак при цьому посади та обов'язки, які стосуються організації, здійснення і забезпечення виконання завдань і реалізації повноважень Військової поліції, будуть комплектуватися лише військовослужбовцями.
Таким чином військовослужбовцем Військової поліції може бути громадянин України, який проходить військову службу у ЗСУ, відповідає кваліфікаційним вимогам і критеріям професійної придатності, вільно володіє державною мовою та за станом здоров'я придатний до проходження військової служби.
Наразі невідомо, коли нововведення може запрацювати. Законопроєкт ще на етапі опрацювання.
Раніше ми повідомляли про те, що в Одесі лейтенантку поліції знесло в море під час шторму.
Читайте також, кому з українців за кордоном потрібно з'явитися в ТЦК.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: проєкт Закону України про військову поліцію, порівняльна таблиця та пояснювальна записка до нього.