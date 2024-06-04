Военная полиция в Украине: что это, когда и как заработает

На сайте Верховной Рады появился законопроект о Военной полиции. В настоящее время документ получил заключение комитета ВРУ по правоохранительной деятельности.
РБК-Украина рассказывает, что такое Военная полиция и как может работать это формирование.
Военная полиция - это военное формирование с правоохранительными функциями, которое входит в состав сектора безопасности и обороны, назначением которого является обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны, Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта.
В целом, деятельность Военной полиции направляет и координирует Кабмин, однако во время действия военного положения эти обязанности выполняет Главнокомандующий ВСУ.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он его цель - усилить военную дисциплину, боевую и мобилизационную готовность ВСУ и других военных формирований Украины.
При этом закон гарантирует реагирование на угрозы территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной безопасности и обороны, содействие расследованию и раскрытию военных уголовных правонарушений и защите прав военнослужащих.
Военная полиция может:
Кроме того, будут созданы оперативные подразделения Военной полиции. Они будут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также проводить следственные и негласные следственные действия.
В случаях, предусмотренных Законом "О Национальной полиции", представитель Военной полиции может использовать огнестрельное оружие.
Состав Военной полиции комплектуется по численности ВСУ. Эти формирования не могут превышать 1,5% от численности Вооруженных Сил.
Центральный орган управления военной полиции и территориальные органы управления военной полиции могут комплектоваться государственными служащими и работниками.
Однако при этом должности и обязанности, относящиеся к организации, осуществлению и обеспечению выполнения задач и реализации полномочий Военной полиции, будут комплектоваться только военнослужащими.
Таким образом, военнослужащим Военной полиции может быть гражданин Украины, который проходит военную службу в ВСУ, отвечает квалификационным требованиям и критериям профессиональной пригодности, свободно владеет государственным языком и по состоянию здоровья пригоден к прохождению военной службы.
Сейчас неизвестно, когда нововведение может заработать. Законопроект еще на этапе обработки.
Ранее мы сообщали о том, что в Одессе лейтенанта полиции унесло в море во время шторма.
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При написании материала использовались источники: проект Закона Украины о военной полиции, сравнительная таблица и пояснительная записка к нему.