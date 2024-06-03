В Одесі шукають лейтенанта поліції, яку знесло у море під час шторму, - ЗМІ
Фото: лейтинанта поліції з Рівнинської області знесло у море в Одесі (GettyImages)
В одеській Аркадії лейтенанта поліції з Рівненської області під час шторму змило хвилею у море. Її досі не можуть знайти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
За інформацією, наданою джерелами видання в правоохоронних органах, 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в Одесу на відпочинок 1 червня.
Вчора увечері, під час прогулянки на узбережжі в Аркадії, дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море.
На місце направили рятувальників. Однак, як зазначається, дівчину досі не можуть знайти.
Нагадаємо, що влітку минулого року через шторм в Одесі загинуло дві людини.
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