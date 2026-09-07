"Військова машина" Росії "поглинула" ще 10,7 трильйона рублів

Федеральний бюджет Росії направив на війну проти України у першому півріччі 2026 нову рекордну суму. Цей бюджет склав 10,687 трильйона рублів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрахунки на основі даних Мінфіну РФ наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге та The Moscow Times.
Порівняно з тим же періодом минулого року витрати на армію та виробництво зброї збільшилися ще на 30%, або 2,46 трильйона рублів.
Щодо січня-червня 2024 року військовий бюджет РФ став більшим на 65% (+ 4,211 трильйона рублів). Порівняно з 2023 роком - на 145%, а якщо порівнювати з першим роком війни - на 285%.
Порівняно з довоєнним 2021-го витрати на армію підскочили більш ніж у 5 разів.
У середньому "військова машина" РФ "з'їдала":
43,8% усіх видатків федерального бюджету пішло на війну, це "новий максимум за весь час", пише Клюге.
Загалом на фінансування армії та ОПК пішло 57,3% усіх грошей, що надійшли до бюджету Росії.
Якщо порівнювати з минулим часом, то:
Рівно дві третини російського військового бюджету засекречено, випливає з розрахунків Клюге:
"Тіньові" витрати російської скарбниці стали більшими на 42%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом - більш ніж у 7 разів.
Тож з початку 2022 року країна-агресорка витратила на армію і закупівлю зброї 57,144 трильйона рублів або 660 мільярдів доларів за поточним офіційним курсом.
Цю суму можна порівняти з усіма золотовалютними резервами Центробанку (720,3 мільярдів доларів на 1 серпня) і в 2,2 рази вище вартості золотого запасу РФ (292,8 мільярдів доларів).
У закон про бюджет-2026 уряд РФ спочатку закладав оборонні витрати на 6,7% ВВП. Але насправді вони перевищують план приблизно в 1,5 раза і за 6 місяців досягли 10,5% пів річного ВВП, підрахував Клюге.
Результатом став зростаючий бюджетний дефіцит, який на початок серпня досяг 6,45 трильйонів рублів і вдвічі перевищив запланований на весь рік рівень.
Раніше РБК-Україна писало, що економіка Росії суттєво ослабла після повномасштабного вторгнення. Однак наявних ресурсів для ведення війни проти України окупантам може вистачити ще на 2027 та 2028 роки. Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко.
Також повідомлялося, що аналітики російського "Сбербанку" оцінили вісім можливих сценаріїв завершення війни проти України. Шанс на військову перемогу Росії становить лише 7%.