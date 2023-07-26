Військова допомога від США та арешт одеського воєнкома: новини за 25 липня

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті

За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, зараз Сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах.

Противник чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви, сказав речник.

Росіяни обстріляли окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ

"Сьогодні окупаційні російські війська зробили чергову провокацію обстрілявши Олешки, з метою дискредитації Сил оборони України", - написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, наразі про постраждалих не відомо, однак інформація уточнюється.

У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень повідомив, що українські штурмовики мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.

Окрім того, наші військові мають просування до 750 м у глибину противника.

Британська розвідка схарактеризувала нову хвилю російських ударів по півдню України

Майже кожен день протягом тижня Росія атакує Одесу та регіон, зокрема, знищуючи портову інфраструктуру та історичний центр міста. Ймовірно, це відбувається через те, що РФ вважає, що Україна зберігає військові сили в цих районах, повідомили у розвідці Британії.

Росіяни атакували з артилерії Берислав у Херсонській області: є поранені

24 липня близько 22:00 російські війська обстріляли місто Берислав. За попередньою інформацією, населений пункт окупанти атакували з артилерії.

Отримали поранення дві місцеві жительки, їх госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки.

У Києві водій на блокпосту збив двох військових, є загиблий

Смертельна аварія сталася 25 липня близько 00:05 у Святошинському районі столиці. Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий ТЦК.

НАЗК розпочало понад 100 перевірок, пов'язаних з воєнкомами

"На сьогодні після попереднього аналізу матеріалів, розпочато 102 моніторинги способу життя, але я не думаю, що ця цифра є остаточною", - розповів заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.

За його словами, НАЗК вже сформувало базу, до якої увійшло 1800 керівників, заступників керівників ТЦК та СП.

Суд арештував колишнього Одеського воєнкома

Печерський райсуд вирішив арештувати Борисова з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн гривень.

Екс-нардепу Мураєву повідомили про підозру в держзраді

За даними слідства, колишній народний депутат від забороненої партії "Наші" використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

Це зрада державних принципів. Зеленський відреагував на скандали з депутатами та воєнкомами

За словами Зеленського, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності.

У Пентагоні підтвердили, що передають Україні новий пакет військової допомоги

У відомстві зазначили, що у пакет вартістю 400 млн доларів увійдуть:

Додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS;

Зенітні комплекси Stinger;

Додаткові боєприпаси для HIMARS;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

Міномети калібру 120 мм і 60 мм;

32 бронетранспортери Stryker;

Трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

Безпілотні авіаційні системи Hornet;

Авіаційні ракети Hydra-70;

Тактичні аеронавігаційні системи;

Підривні боєприпаси для подолання перешкод;

Понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

Прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

Запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

У "Слузі народу" хочуть призупинити членство Арістова у фракції

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції. Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", - пише Арахамія.

Нагадаємо, раніше, як встановили журналісти, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов, який відповідає за нацбезпеку, "засвітився" на Мальдівах.