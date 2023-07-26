Військова допомога від США та арешт одеського воєнкома: новини за 25 липня

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою. А Сполучені Штати виділили черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів.
РБК-Україна зібрало головні новини за 25 липня.
За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, зараз Сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах.
Противник чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви, сказав речник.
"Сьогодні окупаційні російські війська зробили чергову провокацію обстрілявши Олешки, з метою дискредитації Сил оборони України", - написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
За його словами, наразі про постраждалих не відомо, однак інформація уточнюється.
Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень повідомив, що українські штурмовики мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.
Окрім того, наші військові мають просування до 750 м у глибину противника.
Майже кожен день протягом тижня Росія атакує Одесу та регіон, зокрема, знищуючи портову інфраструктуру та історичний центр міста. Ймовірно, це відбувається через те, що РФ вважає, що Україна зберігає військові сили в цих районах, повідомили у розвідці Британії.
24 липня близько 22:00 російські війська обстріляли місто Берислав. За попередньою інформацією, населений пункт окупанти атакували з артилерії.
Отримали поранення дві місцеві жительки, їх госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки.
Смертельна аварія сталася 25 липня близько 00:05 у Святошинському районі столиці. Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий ТЦК.
"На сьогодні після попереднього аналізу матеріалів, розпочато 102 моніторинги способу життя, але я не думаю, що ця цифра є остаточною", - розповів заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.
За його словами, НАЗК вже сформувало базу, до якої увійшло 1800 керівників, заступників керівників ТЦК та СП.
Печерський райсуд вирішив арештувати Борисова з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн гривень.
За даними слідства, колишній народний депутат від забороненої партії "Наші" використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.
За словами Зеленського, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності.
У відомстві зазначили, що у пакет вартістю 400 млн доларів увійдуть:
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції. Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", - пише Арахамія.
Нагадаємо, раніше, як встановили журналісти, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов, який відповідає за нацбезпеку, "засвітився" на Мальдівах.
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