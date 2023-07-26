Военная помощь от США и арест одесского военкома: новости за 25 июля

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову в виде содержания под стражей. Соединенные Штаты выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.
РБК-Украина собрала главные новости за 25 июля.
По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, сейчас Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах.
Противник оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы, сказал спикер.
"Сегодня оккупационные российские войска совершили очередную провокацию, обстреляв Олешки, с целью дискредитации Сил обороны Украины", - написал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
По его словам, о пострадавших пока не известно, однако информация уточняется.
Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень сообщил, что украинские штурмовики имели очередной успех в районе Старомайорского. Там они продвинулись вдоль линии фронта от полукилометра.
Кроме того, наши военные имеют продвижение до 750 м в глубину противника.
Почти каждый день в течение недели Россия атакует Одессу и регион, в частности уничтожая портовую инфраструктуру и исторический центр города. Вероятно, это происходит потому, что РФ считает, что Украина сохраняет военные силы в этих районах, сообщили в разведке Британии.
24 июля около 22:00 русские войска обстреляли город Берислав. По предварительной информации, населенный пункт оккупанты атаковали из артиллерии.
Получили ранения две местные жительницы, они госпитализированы. Повреждены частные дома.
Смертельная авария произошла 25 июля около 00.05 в Святошинском районе столицы. Предварительно правоохранители установили, что 23-летний вождь на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих НГУ, которые несли службу на блокпоста. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный ТЦК.
"На сегодняшний день после предварительного анализа материалов, начаты 102 мониторинга образа жизни, но я не думаю, что эта цифра является окончательной", - рассказал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник.
По его словам, НАПК уже сформировало базу, в которую вошли 1800 руководителей, заместителей руководителей ТЦК и СП.
Печерский райсуд решил арестовать Борисова с возможностью внесения залога в размере 150 млн. гривен.
По данным следствия, бывший народный депутат от запретной партии "Наши" использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.
По словам Зеленского, некоторым людям кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности.
В ведомстве отметили, что в пакет стоимостью 400 млн долларов войдут:
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Иницирую вопрос немедленной приостановки членства во фракции. Приглашаю все командировочные документы и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, буду требовать немедленного исключения из комитета и составления депутатского мандата", - пишет Арахамия.
Напомним, ранее, как установили журналисты, отвечающий за нацбезопасность нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов "засветился" на Мальдивах.
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