Військова допомога Україні. Зеленський очікує доповідь Умєрова про нові пакети від партнерів

Міністр оборони Рустем Умєров має підготувати доповідь щодо нових пакетів військової підтримки Україні від партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.
"Очікую на доповідь міністра оборони щодо нових пакетів підтримки: передусім ППО та інвестиції в наше оборонне виробництво. Це дійсно ключові для нас пріоритети", - наголосив український президент.
За словами Зеленського, зараз майже щоденно партнери у Європі ухвалюють нові рішення щодо підтримки, але головне – реалізувати ці рішення якнайшвидше.
Президент зазначив, що важливо й надалі координували зусилля з партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб зробити усе для наближення миру.
"Сьогодні наші команди - України та Британії - працювали тут, у Києві, над кроками, які можуть допомогти. Продовжуємо дуже активно комунікувати з усіма європейцями. Найближчим часом буде багато зустрічей, багато розмов. Вірю, що будуть рішення", - додав він.
Нагадаємо, днями стало відомо, що Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на дрони для України. Крім того, Україна та Нідерланди обговорили конкретні кроки, які допоможуть ефективніше протистояти російським ракетам та дронам.
А у Німеччині цього тижня сформували пакет військової допомоги Україні на 3 млрд євро. Тепер німецька влада хоче домовитися про швидке виділення коштів на цей пакет підтримки.
Крім того, Польща розпочала постачати Україні допомогу в рамках 46-й пакету підтримки на 200 млн євро.
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