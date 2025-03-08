Військова допомога Україні. Зеленський очікує доповідь Умєрова про нові пакети від партнерів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому зверненні .

"Очікую на доповідь міністра оборони щодо нових пакетів підтримки: передусім ППО та інвестиції в наше оборонне виробництво. Це дійсно ключові для нас пріоритети", - наголосив український президент.

За словами Зеленського, зараз майже щоденно партнери у Європі ухвалюють нові рішення щодо підтримки, але головне – реалізувати ці рішення якнайшвидше.



Президент зазначив, що важливо й надалі координували зусилля з партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб зробити усе для наближення миру.

"Сьогодні наші команди - України та Британії - працювали тут, у Києві, над кроками, які можуть допомогти. Продовжуємо дуже активно комунікувати з усіма європейцями. Найближчим часом буде багато зустрічей, багато розмов. Вірю, що будуть рішення", - додав він.