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Военная помощь Украине. Зеленский ожидает доклад Умерова о новых пакетах от партнеров

Киев, Суббота 08 марта 2025 20:56
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Военная помощь Украине. Зеленский ожидает доклад Умерова о новых пакетах от партнеров Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Рустем Умеров должен подготовить доклад о новых пакетах военной поддержки Украины от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении.

"Ожидаю доклад министра обороны по поводу новых пакетов поддержки: прежде всего ПВО и инвестиции в наше оборонное производство. Это действительно ключевые для нас приоритеты", - подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, сейчас почти ежедневно партнеры в Европе принимают новые решения по поддержке, но главное - реализовать эти решения как можно быстрее.

Президент отметил, что важно и в дальнейшем координировали усилия с партнерами, чтобы оборона работала эффективно и чтобы сделать все для приближения мира.

"Сегодня наши команды - Украины и Британии - работали здесь, в Киеве, над шагами, которые могут помочь. Продолжаем очень активно коммуницировать со всеми европейцами. В ближайшее время будет много встреч, много разговоров. Верю, что будут решения", - добавил он.

Напомним, на днях стало известно, что Нидерланды выделят 700 миллионов евро на дроны для Украины. Кроме того, Украина и Нидерланды обсудили конкретные шаги, которые помогут эффективнее противостоять российским ракетам и дронам.

А в Германии на этой неделе сформировали пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. Теперь немецкие власти хотят договориться о быстром выделении средств на этот пакет поддержки.

Кроме того, Польша начала поставлять Украине помощь в рамках 46-й пакета поддержки на 200 млн евро.

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