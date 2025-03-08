Военная помощь Украине. Зеленский ожидает доклад Умерова о новых пакетах от партнеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении .

"Ожидаю доклад министра обороны по поводу новых пакетов поддержки: прежде всего ПВО и инвестиции в наше оборонное производство. Это действительно ключевые для нас приоритеты", - подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, сейчас почти ежедневно партнеры в Европе принимают новые решения по поддержке, но главное - реализовать эти решения как можно быстрее.



Президент отметил, что важно и в дальнейшем координировали усилия с партнерами, чтобы оборона работала эффективно и чтобы сделать все для приближения мира.

"Сегодня наши команды - Украины и Британии - работали здесь, в Киеве, над шагами, которые могут помочь. Продолжаем очень активно коммуницировать со всеми европейцами. В ближайшее время будет много встреч, много разговоров. Верю, что будут решения", - добавил он.