Військова допомога Україні позитивно вливає на економіки західних країн, - оцінка НБУ

Як зазначається у звіті, один долар США, витрачений урядами донорів на військові потреби, генерує протягом одного-двох років 0,79-0,87 долара ВВП у цих країнах, а загалом додатний ефект не зникає навіть через п’ять років.

Крім того, є низка додаткових позитивних ефектів для країн-донорів, такі як можливість обміну військовим досвідом, ефективніший розподіл ресурсів оборонної галузі, імпульс для експортерів зброї та зростання продуктивності внаслідок додаткових інвестицій у дослідження та розробки.

"Тож, економічна вартість військової допомоги Україні для партнерів є суттєво меншою за оголошені номінальні суми", - зазначають у НБУ.

Номінальні витрати

Відповідно до оцінок Кільського інституту світової економіки лише у 2022 році загальні зобов’язання з військової допомоги Україні становили більше 66 млрд доларів. Військову підтримку минулого року надали 32 країни, хоча її обсяг, як в абсолютному вимірі, так і відносно ВВП та оборонних бюджетів партнерів був неоднорідним.

Найбільшим донором за номінальними обсягами військової підтримки були США - більше 40 млрд доларів, у відносних вимірах - Естонія та Латвія (0,75-0,90% ВВП, 35-40% військових видатків), а також Литва та Польща (0,35-0,45% ВВП, 15-20% військових видатків).

Водночас загальна сума допомоги у 2022 році становила приблизно 5% сукупних військових видатків країн-партнерів згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Для жодного із союзників сума військової допомоги відносно ВВП не перевищувала 1%.

Фіскальний стимул

Як зазначають в НБУ, коли уряди витрачають кошти, то значна їх частина, як правило, осідає всередині країни, створюючи підґрунтя для фіскального мультиплікатора. Його концепція полягає в тому, що кожна витрачена грошова одиниця генерує не лише прямий внесок у створення вартості, а й запускає ланцюгову реакцію подальших процесів через вплив на споживання, інвестиції, іншу економічну діяльність, створюючи додаткове зростання.

"Наявні дослідження надають переконливі докази, що мультиплікаційний ефект від військових видатків є додатним та тривалим", - йдеться в огляді.

Фіскальний мультиплікатор від військових видатків генерує додатковий ВВП та компенсує витрати на допомогу. Згідно з попередніми результатами дослідження фіскальні мультиплікатори для країн, які надали військову допомогу Україні у 2022 році, є статистично та економічно значущими. Збільшення військових витрат у країнах-донорах на 1 долар пов’язане зі збільшенням реального ВВП цих країн на 0,65 доларів протягом того самого року, 0,87 доларів - через рік і 0,79 доларів через два роки. Кумулятивні мультиплікатори зменшуються на триваліших горизонтах, але залишаються додатними та значущими.

Інші економічні стимули від підтримання обороноздатності України

Збільшити позитивний ефект від допомоги Україні та знизити абсолютну вартість такої підтримки для партнерів можуть і такі чинники: