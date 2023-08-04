Військова допомога Україні позитивно вливає на економіки західних країн, - оцінка НБУ

У короткостроковій перспективі збільшення військових видатків через війну в Україні має стимулюючий вплив на ВВП країн-партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ (липень 2023 року).
Як зазначається у звіті, один долар США, витрачений урядами донорів на військові потреби, генерує протягом одного-двох років 0,79-0,87 долара ВВП у цих країнах, а загалом додатний ефект не зникає навіть через п’ять років.
Крім того, є низка додаткових позитивних ефектів для країн-донорів, такі як можливість обміну військовим досвідом, ефективніший розподіл ресурсів оборонної галузі, імпульс для експортерів зброї та зростання продуктивності внаслідок додаткових інвестицій у дослідження та розробки.
"Тож, економічна вартість військової допомоги Україні для партнерів є суттєво меншою за оголошені номінальні суми", - зазначають у НБУ.
Відповідно до оцінок Кільського інституту світової економіки лише у 2022 році загальні зобов’язання з військової допомоги Україні становили більше 66 млрд доларів. Військову підтримку минулого року надали 32 країни, хоча її обсяг, як в абсолютному вимірі, так і відносно ВВП та оборонних бюджетів партнерів був неоднорідним.
Найбільшим донором за номінальними обсягами військової підтримки були США - більше 40 млрд доларів, у відносних вимірах - Естонія та Латвія (0,75-0,90% ВВП, 35-40% військових видатків), а також Литва та Польща (0,35-0,45% ВВП, 15-20% військових видатків).
Водночас загальна сума допомоги у 2022 році становила приблизно 5% сукупних військових видатків країн-партнерів згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Для жодного із союзників сума військової допомоги відносно ВВП не перевищувала 1%.
Як зазначають в НБУ, коли уряди витрачають кошти, то значна їх частина, як правило, осідає всередині країни, створюючи підґрунтя для фіскального мультиплікатора. Його концепція полягає в тому, що кожна витрачена грошова одиниця генерує не лише прямий внесок у створення вартості, а й запускає ланцюгову реакцію подальших процесів через вплив на споживання, інвестиції, іншу економічну діяльність, створюючи додаткове зростання.
"Наявні дослідження надають переконливі докази, що мультиплікаційний ефект від військових видатків є додатним та тривалим", - йдеться в огляді.
Фіскальний мультиплікатор від військових видатків генерує додатковий ВВП та компенсує витрати на допомогу. Згідно з попередніми результатами дослідження фіскальні мультиплікатори для країн, які надали військову допомогу Україні у 2022 році, є статистично та економічно значущими. Збільшення військових витрат у країнах-донорах на 1 долар пов’язане зі збільшенням реального ВВП цих країн на 0,65 доларів протягом того самого року, 0,87 доларів - через рік і 0,79 доларів через два роки. Кумулятивні мультиплікатори зменшуються на триваліших горизонтах, але залишаються додатними та значущими.
Збільшити позитивний ефект від допомоги Україні та знизити абсолютну вартість такої підтримки для партнерів можуть і такі чинники:
За даними Пентагону, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Вашингтон надав Києву військову допомогу на 43 млрд доларів.