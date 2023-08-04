Военная помощь Украине позитивно влияет на экономики западных стран, - оценка НБУ

Как отмечается в отчете, один доллар США, потраченный правительствами доноров на военные нужды, генерирует в течение одного-двух лет 0,79-0,87 доллара ВВП в этих странах, а положительный эффект не исчезает даже через пять лет.

Кроме того, есть ряд дополнительных положительных эффектов для стран-доноров, такие как возможность обмена военным опытом, более эффективное распределение ресурсов оборонной отрасли, импульс для экспортеров оружия и рост производительности в результате дополнительных инвестиций в исследования и разработки.

"Таким образом, экономическая стоимость военной помощи Украине для партнеров существенно меньше объявленных номинальных сумм", - отмечают в НБУ.

Номинальные расходы

Согласно оценкам Кильского института мировой экономики, только в 2022 году общие обязательства по военной помощи Украине составляли более 66 млрд долларов. Военную поддержку в прошлом году оказали 32 страны, хотя ее объем как в абсолютном измерении, так и в отношении ВВП и оборонных бюджетов партнеров был неоднородным.

Наибольшим донором по номинальным объемам военной поддержки были США - более 40 млрд долларов, в относительных измерениях - Эстония и Латвия (0,75-0,90% ВВП, 35-40% военных расходов), а также Литва и Польша (0,35-0,45 % ВВП, 15-20 % военных расходов).

В то же время, общая сумма помощи в 2022 году составила примерно 5% совокупных военных расходов стран-партнеров согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Ни для одного из союзников сумма военной помощи в отношении ВВП не превышала 1%.

Фискальный стимул

Как отмечают в НБУ, когда правительства тратят средства, значительная их часть, как правило, оседает внутри страны, создавая почву для фискального мультипликатора. Его концепция состоит в том, что каждая израсходованная денежная единица генерирует не только прямой вклад в создание стоимости, но и запускает цепную реакцию дальнейших процессов через влияние на потребление, инвестиции, другую экономическую деятельность, создавая дополнительный рост.

"Имеющиеся исследования предоставляют убедительные доказательства, что мультипликационный эффект от военных расходов является положительным и длительным", - говорится в обзоре.

Фискальный мультипликатор от военных расходов генерирует дополнительный ВВП и компенсирует расходы по помощи. Согласно предварительным результатам исследования фискальные мультипликаторы для стран, которые оказали военную помощь Украине в 2022 году, статистически и экономически значимы. Увеличение военных расходов в странах-донорах на 1 доллар связано с увеличением реального ВВП этих стран на 0,65 долларов в течение того же года, 0,87 долларов - через год и 0,79 долларов через два года. Кумулятивные мультипликаторы уменьшаются на более продолжительных горизонтах, но остаются положительными и значимыми.

Другие экономические стимулы от поддержки обороноспособности Украины

Увеличить положительный эффект от помощи Украине и снизить абсолютную стоимость такой поддержки для партнеров могут и следующие факторы: