Військова допомога, ППО й не тільки. Зеленський зустрівся з прем'єром Італії

Президент Володимир Зеленський, під час візиту до Іспанії, зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Порушили питання майбутньої допомоги Україні й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Під час зустрічі:
"Також зосередилися на ключових викликах європейській безпеці, таких як гібридні загрози Росії. Ми повинні захистити наш континент від перетворення Росією продовольства, енергії, міграції й інших проблем на зброю", - додав президент.
За словами Володимира Зеленського, захист України від російської агресії означає й захист Європи від усіх загроз й дестабілізацій, які провокує країна-терорист. Зокрема, це стосується й Африки, де Росія дестабілізує цілі країни.
"Ми також обговорили майбутнє головування Італії у G7. Вдячний Джорджі за підтвердження того, що підтримка України буде топовим пріоритетом Італії. Також подякував за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси", - написав Володимир Зеленський.
Візит президента до Іспанії
Сьогодні, 5 жовтня, Володимир Зеленський здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Наразі в Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. Президент також бере участь в засіданні. Зокрема очікується, що Володимир Зеленський проведе двосторонні зустрічі з союзниками України, під час яких порушуватиме питання посилення протиповітряної оборони нашої країни.
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