Військова допомога, ППО й не тільки. Зеленський зустрівся з прем'єром Італії

Під час зустрічі:

президент подякував Італії за принципову й послідовну підтримку в захисті свободи України;

порушили питання перебігу українського контрнаступу й першочергових оборонних потреб країни;

обговорили наступний пакет військової допомоги з боку Італії, зокрема шляхи посилення протиповітряної оборони України.

"Також зосередилися на ключових викликах європейській безпеці, таких як гібридні загрози Росії. Ми повинні захистити наш континент від перетворення Росією продовольства, енергії, міграції й інших проблем на зброю", - додав президент.

За словами Володимира Зеленського, захист України від російської агресії означає й захист Європи від усіх загроз й дестабілізацій, які провокує країна-терорист. Зокрема, це стосується й Африки, де Росія дестабілізує цілі країни.

"Ми також обговорили майбутнє головування Італії у G7. Вдячний Джорджі за підтвердження того, що підтримка України буде топовим пріоритетом Італії. Також подякував за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси", - написав Володимир Зеленський.

Візит президента до Іспанії

Сьогодні, 5 жовтня, Володимир Зеленський здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Наразі в Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. Президент також бере участь в засіданні. Зокрема очікується, що Володимир Зеленський проведе двосторонні зустрічі з союзниками України, під час яких порушуватиме питання посилення протиповітряної оборони нашої країни.