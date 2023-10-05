RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военная помощь, ПВО и не только. Зеленский встретился с премьером Италии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Затронули вопрос будущей помощи Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время встречи: 

  • президент поблагодарил Италию за принципиальную и последовательную поддержку в защите свободы Украины; 
  • подняли вопросы хода украинского контрнаступления и первоочередных оборонных потребностей страны; 
  • обсудили следующий пакет военной помощи со стороны Италии, в частности пути усиления противовоздушной обороны Украины. 

"Также сосредоточились на ключевых вызовах европейской безопасности, таких как гибридные угрозы России. Мы должны защитить наш континент от превращения Россией продовольствия, энергии, миграции и других проблем в оружие", - добавил президент. 

По словам Владимира Зеленского, защита Украины от российской агрессии означает и защиту Европы от всех угроз и дестабилизаций, которые провоцирует страна-террорист. В частности, это касается и Африки, где Россия дестабилизирует целые страны. 

"Мы также обсудили будущее председательство Италии в G7. Благодарен Джорджи за подтверждение того, что поддержка Украины будет топовым приоритетом Италии. Также поблагодарил за готовность Италии взять патронат над восстановлением Одессы", - написал Владимир Зеленский.

Визит президента в Испанию

Сегодня, 5 октября, Владимир Зеленский совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В настоящее время в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. Президент также участвует в заседании. В частности, ожидается, что Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с союзниками Украины, во время которых будет поднимать вопрос усиления противовоздушной обороны нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияВойна в Украине