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Військова допомога і не тільки. Шмигаль розповів про рішення, на які чекає Україна від ЄС

П'ятниця 02 лютого 2024 16:41
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Військова допомога і не тільки. Шмигаль розповів про рішення, на які чекає Україна від ЄС Архівне фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна очікує, що найближчим часом ЄС ухвалить рішення про виділення довгострокової військової допомоги та конфіскацію активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Військова допомога

За його словами, європейські лідери підтвердили намір продовжувати військову підтримку України.

"Зокрема, вже в березні ми розраховуємо на створення окремого інструменту для України в рамках Європейського фонду миру", - сказав прем'єр.

Йдеться про 20 млрд євро саме військової підтримки на наступні 4 роки.

Конфіскація активів РФ

Окремо Шмигаль відзначив позицію ЄС щодо використання та конфіскації заморожених російських активів.

"Ще рік тому нам говорили, що це неможливо. Що ці активи захищені "суверенним імунітетом". Що ці активи можна заморозити, але не конфіскувати. Що Україні не варто розраховувати на ці кошти", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що два роки роботи і постійної адвокації великої команди України, і тепер європейські лідери підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів РФ.

Очільник уряду додав, що Україна вітає це і розглядає цей крок виключно як перший проміжний етап, а не як альтернативу конфіскації.

Рішення саміту ЄС щодо допомоги для України

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, на саміті лідерів Європейського союзу одностайним рішенням було схвалено виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Зокрема стали відомі умови за яких вдалось розблокувати допомогу для нашої країни.

Детальніше про рішення на саміті ЄС щодо 50 млрд євро для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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