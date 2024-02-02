Военная помощь и не только. Шмыгаль рассказал о решениях, которых ждет Украина от ЕС

Украина ожидает, что в ближайшее время ЕС примет решение о выделении долгосрочной военной помощи и конфискации активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля .

Военная помощь

По его словам, европейские лидеры подтвердили намерение продолжать военную поддержку Украины.

"В частности, уже в марте мы рассчитываем на создание отдельного инструмента для Украины в рамках Европейского фонда мира", - сказал премьер.

Речь идет о 20 млрд евро именно военной поддержки на следующие 4 года.

Конфискация активов РФ

Отдельно Шмыгаль отметил позицию ЕС по использованию и конфискации замороженных российских активов.

"Еще год назад нам говорили, что это невозможно. Что эти активы защищены "суверенным иммунитетом". Что эти активы можно заморозить, но не конфисковать. Что Украине не стоит рассчитывать на эти средства", - сказал премьер.

Он отметил, что два года работы и постоянной адвокации большой команды Украины, и теперь европейские лидеры подтверждают план по использованию доходов от замороженных активов РФ.

Глава правительства добавил, что Украина приветствует это и рассматривает этот шаг исключительно как первый промежуточный этап, а не как альтернативу конфискации.

Решение саммита ЕС о помощи для Украины

Напомним, вчера, 1 февраля, на саммите лидеров Европейского союза единодушным решением было принято выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

В частности, стали известны условия, при которых удалось разблокировать помощь для нашей страны.

Подробнее о решении на саммите ЕС относительно 50 млрд евро для Украины – читайте в материале РБК-Украина.