Військо отримає 40 000 тактичних навушників: для чого потрібні

За перші шість місяців 2026 року агенція законтрактувала безпілотників на 333,6 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за той самий період торік. Закупівлі здійснювали, зокрема, через державний маркетплейс DOT-Chain Defence, до якого, як повідомляли, вже приєдналися понад 500 підрозділів Сил оборони.