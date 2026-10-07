Армия получит 40 000 тактических наушников: для чего нужны

За первые шесть месяцев 2026 года агентство законтрактовало беспилотников на 333,6 млрд грн, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. Закупки осуществляли, в частности, через государственный маркетплейс DOT-Chain Defence, к которому уже присоединились более 500 подразделений Сил обороны.