Військо отримає 40 000 тактичних навушників: для чого потрібні

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Агенція оборонних закупівель ДОТ повністю законтрактувала потребу Сил оборони у тактичних навушниках на 2026 рік. Загалом закупили 40 тисяч одиниць із посиленими вимогами до шумозахисту та надійності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Для чого військовим потрібні навушники Тактичні навушники одночасно захищають слух військового від пострілів і вибухів та дозволяють чути команди, сигнали й навколишні звуки. Для закупівель встановили посилені вимоги: шумозахист SNR - не менше 28 дБ;

відповідність військовим стандартам MIL-STD-810H та MIL-STD-461G;

робота за температури від -20 до +50 градусів;

матеріали не підтримують горіння;

сумісність із бойовими балістичними шоломами;

регулювання гучності та функція економії заряду. Закупівлі такого спорядження за стандартами НАТО вперше оголосили минулого року. Тоді ж розробили технічну специфікацію з підвищеними вимогами до захисту слуху, функціональності та надійності. Читайте також: Цифровізація та конкуренція: новий очільник АОЗ розповів, що буде з закупівлями зброї