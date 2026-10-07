Військо отримає 40 000 тактичних навушників: для чого потрібні
Агенція оборонних закупівель ДОТ повністю законтрактувала потребу Сил оборони у тактичних навушниках на 2026 рік. Загалом закупили 40 тисяч одиниць із посиленими вимогами до шумозахисту та надійності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Для чого військовим потрібні навушники
Тактичні навушники одночасно захищають слух військового від пострілів і вибухів та дозволяють чути команди, сигнали й навколишні звуки.
Для закупівель встановили посилені вимоги:
- шумозахист SNR - не менше 28 дБ;
- відповідність військовим стандартам MIL-STD-810H та MIL-STD-461G;
- робота за температури від -20 до +50 градусів;
- матеріали не підтримують горіння;
- сумісність із бойовими балістичними шоломами;
- регулювання гучності та функція економії заряду.
Закупівлі такого спорядження за стандартами НАТО вперше оголосили минулого року. Тоді ж розробили технічну специфікацію з підвищеними вимогами до захисту слуху, функціональності та надійності.
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За перші шість місяців 2026 року агенція законтрактувала безпілотників на 333,6 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за той самий період торік. Закупівлі здійснювали, зокрема, через державний маркетплейс DOT-Chain Defence, до якого, як повідомляли, вже приєдналися понад 500 підрозділів Сил оборони.