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Військо отримає 40 000 тактичних навушників: для чого потрібні

11:55 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Лев Шевченко
Військо отримає 40 000 тактичних навушників: для чого потрібні Фото: тактичні навушники (Міноборони)
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Агенція оборонних закупівель ДОТ повністю законтрактувала потребу Сил оборони у тактичних навушниках на 2026 рік. Загалом закупили 40 тисяч одиниць із посиленими вимогами до шумозахисту та надійності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Для чого військовим потрібні навушники

Тактичні навушники одночасно захищають слух військового від пострілів і вибухів та дозволяють чути команди, сигнали й навколишні звуки.

Для закупівель встановили посилені вимоги:

  • шумозахист SNR - не менше 28 дБ;
  • відповідність військовим стандартам MIL-STD-810H та MIL-STD-461G;
  • робота за температури від -20 до +50 градусів;
  • матеріали не підтримують горіння;
  • сумісність із бойовими балістичними шоломами;
  • регулювання гучності та функція економії заряду.

Закупівлі такого спорядження за стандартами НАТО вперше оголосили минулого року. Тоді ж розробили технічну специфікацію з підвищеними вимогами до захисту слуху, функціональності та надійності.

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За перші шість місяців 2026 року агенція законтрактувала безпілотників на 333,6 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за той самий період торік. Закупівлі здійснювали, зокрема, через державний маркетплейс DOT-Chain Defence, до якого, як повідомляли, вже приєдналися понад 500 підрозділів Сил оборони.

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