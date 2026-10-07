Армия получит 40 000 тактических наушников: для чего нужны

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Агентство оборонных закупок ДОТ полностью законтрактовало потребность Сил обороны в тактических наушниках на 2026 год. В целом закупили 40 тысяч единиц с усиленными требованиями к шумозащите и надежности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Для чего военным нужны наушники Тактические наушники одновременно защищают слух военного от выстрелов и взрывов и позволяют слышать команды, сигналы и звуки. Для закупок установили ужесточенные требования: шумозащита SNR - не менее 28 дБ;

соответствие военным стандартам MIL-STD-810H и MIL-STD-461G;

работа при температуре от -20 до +50 градусов;

материалы не поддерживают горение;

совместимость с боевыми баллистическими шлемами;

регулировка громкости и функция экономии заряда. Закупки такого снаряжения по стандартам НАТО впервые объявили в прошлом году. Тогда же была разработана техническая спецификация с повышенными требованиями к защите слуха, функциональности и надежности. Читайте также: Цифровизация и конкуренция: новый глава АОЗ рассказал, что будет с закупками оружия