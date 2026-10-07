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Армия получит 40 000 тактических наушников: для чего нужны

11:55 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Лев Шевченко
Армия получит 40 000 тактических наушников: для чего нужны Фото: тактические наушники (Минобороны)
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Агентство оборонных закупок ДОТ полностью законтрактовало потребность Сил обороны в тактических наушниках на 2026 год. В целом закупили 40 тысяч единиц с усиленными требованиями к шумозащите и надежности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Для чего военным нужны наушники

Тактические наушники одновременно защищают слух военного от выстрелов и взрывов и позволяют слышать команды, сигналы и звуки.

Для закупок установили ужесточенные требования:

  • шумозащита SNR - не менее 28 дБ;
  • соответствие военным стандартам MIL-STD-810H и MIL-STD-461G;
  • работа при температуре от -20 до +50 градусов;
  • материалы не поддерживают горение;
  • совместимость с боевыми баллистическими шлемами;
  • регулировка громкости и функция экономии заряда.

Закупки такого снаряжения по стандартам НАТО впервые объявили в прошлом году. Тогда же была разработана техническая спецификация с повышенными требованиями к защите слуха, функциональности и надежности.

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За первые шесть месяцев 2026 года агентство законтрактовало беспилотников на 333,6 млрд грн, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. Закупки осуществляли, в частности, через государственный маркетплейс DOT-Chain Defence, к которому уже присоединились более 500 подразделений Сил обороны.

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