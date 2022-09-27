Військкоми "опечатують" двері квартир росіян, які їх не впустили
Фото: військкоми "опечатують" двері квартир росіян, які їх не впустили (Getty Images)
У Росії співробітники військкоматів почали "опечатувати" двері квартир, до яких не змогли потрапити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avtozak LIVE.
На двері квартир громадян РФ клеять записки із проханням зв'язатися з військкоматом.
При цьому такі "пломби" ніяк не регламентуються російським законодавством.
Нагадаємо, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "часткової мобілізації", росіяни почали масово їхати з країни.
Їм уже почали вручати повістки на кордоні з Грузією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.