Фото: військкоми "опечатують" двері квартир росіян, які їх не впустили (Getty Images)

У Росії співробітники військкоматів почали "опечатувати" двері квартир, до яких не змогли потрапити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avtozak LIVE.

На двері квартир громадян РФ клеять записки із проханням зв'язатися з військкоматом. При цьому такі "пломби" ніяк не регламентуються російським законодавством.