Фото: военкомы "опечатывают" двери квартир россиян, которые их не впустили (Getty Images)

В России сотрудники военкоматов начали "опечатывать" двери квартир, в которые не смогли попасть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avtozak LIVE.

На двери квартир граждан РФ клеят записки с просьбой связаться с военкоматом. При этом подобные "пломбы" никак не регламентируются российским законодательством.