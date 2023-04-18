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Військкомат Мелітополя збирає дані громадян з паспортами РФ, - Федоров

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Мелітополі військкомати збирають дані громадян, що отримали паспорти РФ.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для військкомату лише у тих мешканців, хто отримав російські паспорти.

"Тепер ми маємо відповідь, що рашистський паспорт - це дійсно квиток до призову, дійсно квиток до першочергової мобілізації", - розповів Федоров.

Також Федоров повідомляв, що в Мелітополі росіяни розпочали другу хвилю "націоналізації" житла.

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Мелітополь