В Мелітополі загарбники почали другу хвилю "націоналізації" житла, - мер
В тимчасово окупованому Мелітополі росіяни розпочали другу хвилю "націоналізації" житла.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, перша хвиля відбувалась два місяці назад, тоді загарбники влаштовували рейди, виявляючи порожні квартири.
"Друга хвиля: зараз. Вішають на двері об’яви "объект имеет признак бесхозяйности". Або ставлять коректором мітки на вічка дверей, перевіряють, чи живе хто вдома", - йдеться в повідомленні.
Також росіяни забирають житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси.
Нагадаємо, що в Мелітополі російські окупанти показали "привітання" від ліквідованого російського пропагандиста Владлена Татарського на Великдень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.