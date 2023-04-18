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В Мелітополі загарбники почали другу хвилю "націоналізації" житла, - мер

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 01:48
В Мелітополі загарбники почали другу хвилю "націоналізації" житла, - мер Фото: міський голова Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Мелітополі росіяни розпочали другу хвилю "націоналізації" житла.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, перша хвиля відбувалась два місяці назад, тоді загарбники влаштовували рейди, виявляючи порожні квартири.

"Друга хвиля: зараз. Вішають на двері об’яви "объект имеет признак бесхозяйности". Або ставлять коректором мітки на вічка дверей, перевіряють, чи живе хто вдома", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни забирають житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси.

Нагадаємо, що в Мелітополі російські окупанти показали "привітання" від ліквідованого російського пропагандиста Владлена Татарського на Великдень.

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