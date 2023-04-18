В Мелітополі загарбники почали другу хвилю "націоналізації" житла, - мер

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За його словами, перша хвиля відбувалась два місяці назад, тоді загарбники влаштовували рейди, виявляючи порожні квартири.

"Друга хвиля: зараз. Вішають на двері об’яви "объект имеет признак бесхозяйности". Або ставлять коректором мітки на вічка дверей, перевіряють, чи живе хто вдома", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни забирають житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси.