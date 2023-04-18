Военкомат Мелитополя собирает данные граждан с паспортами РФ, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе военкоматы собирают данные граждан, получивших паспорта РФ.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, по всем предприятиям, продолжившим функционирование на временно оккупированной территории, задались целью до 18 апреля собрать данные для военкомата только у тех жителей, кто получил российские паспорта.
"Теперь мы имеем ответ, что рашистский паспорт – это действительно билет на призыв, действительно билет на первоочередную мобилизацию", - рассказал Федоров.
Также Федоров сообщал, что в Мелитополе россияне приступили к второй волне "национализации" жилья.
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