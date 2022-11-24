UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військам РФ розповідають про "війну з НАТО", для перемоги треба армія на 5 млн осіб

Фото: у Росії кажуть про мобілізацію 5 млн військових для перемоги у війні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російське керівництво розсилає своїм військам так звані документи про "війну з НАТО в Україні". Окупантам кажуть, що для перемоги треба мобілізувати 5 млн осіб і навіть допускають введення воєнного стану в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Ворогом продовжується приділятися увага і інформаційній складовій війни. Так, головним воєнно-політичним управлінням, Міністерством оборони РФ підготовлено та розіслано у війська документ під назвою "Висновки війни з НАТО в Україні". Підкреслюю саме з НАТО, і саме в Україні", - розповів Громов.

За його словами, цей документ висвітлює основні проблеми російських окупаційних військ.

"В документі зазначається, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення Росією перемоги, чисельний склад її армії повинен становити близько 5 млн військовослужбовців. За оцінками окремих сил офіцерів ЗС РФ, останнє може означати проведення в Росії чергової хвилі мобілізації та запровадження в країні воєнного стану", - зазначив Громов.

Нагадаємо, що у Росії влада виправдовує свою слабкість на полі бою тим, що нібито воює не із ЗСУ, а з силами НАТО.

Зокрема, раніше глава Міноборони Сергій Шойгу заявив, що рішення про проведення "спеціальної операції" в Україні було ухвалене нібито через неприйнятні загрози безпеці Росії, натякнувши на нібито "загрозу з боку НАТО".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійська РФГенштаб ВСУВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії